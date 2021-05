Lazio-Torino, i convocati biancocelesti di mister Simone Inzaghi: assente Milinkovic





Oggi la Lazio affronterà il Torino nella sua ultima partita in casa in questo campionato. Non risulta tra i convocati, oltre a Correa e Caicedo, fuori per infortunio, ed Acerbi squalificato, nemmeno Milinkovic. Ecco la lista dei convocati di Inzaghi:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: