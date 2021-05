Lazio-Torino, Inzaghi: “Le immagini sono chiare, i miei ragazzi ce l’hanno messa tutta. Mi dispiace per Pippo e il suo Benevento”





Al termine della gara Lazio-Torino il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Penso che le immagini dei vari episodi della gara sono chiare, ma al di là di quello mi dispiace per la retrocessione di mio fratello ma questo è il calcio. Ho ringraziato i miei giocatori perchè hanno fatto una grande partita ma purtroppo non siamo riusciti a buttare la palla dentro. Penso che abbiamo fatto un’ottima gara, sviluppato tanto gioco, avuto occasioni importanti, pali, insomma ai ragazzi non posso dire nulla perchè ce l’abbiamo messa tutta, il Torino doveva salvarsi, si trovava in una situazione difficile ed è stata una partita bellissima nonostante tutto. I parametri arbitrali e del Var non sembrano uguali tra Italia e estero, abbiamo visto le immagini, sono chiare e non mi va di parlarne, guardo alla grande prestazione e al rammarico per il risultato anche perchè avevamo delle assenze ma i subentri sono stati bravissimi e non si sono viste. A Sassuolo dovremo fare la conta, dovremo fare la gara nel migliore dei modi, abbiamo 3 squalificati, anche Radu ha avuto un problemino quindi ci arriveremo in emergenza ma in quest’ultimo periodo siamo abituati. Da allenatore ho visto una grande reazione rispetto alla scorsa partita, una gara dov’é successo di tutto, gol regolare, palo su rigore, altre occasioni mancate, gli episodi non ci sono mancati ma chiudiamo la stagione con record di vittorie in casa, e per il quinto anno consecutivo in Europa, l’unico rammarico è la sconfitta al derby per il resto mi ritengo soddisfatto. Non pareggiavamo da 21 partite? Sinceramente non ero a conoscenza di questo dato, ora guardiamo avanti facciamo la conta per domenica e cercheremo di chiudere al meglio il campionato.”

