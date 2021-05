Lazio-Torino, Luiz Felipe: “Finale con l’amaro in bocca, ora vinciamo con il Sassuolo. La prossima stagione voglio essere al meglio”





Al termine del match Lazio-Torino, il difensore biancoceleste Luiz Felipe Ramos ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Mi dispiace tantissimo per l’ammonizione, volevo giocare anche a Sassuolo per riprendere ritmo e forma fisica. È stata una partita dove volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo creato tante occasioni poi la palla non è entrata. Abbiamo giocato con la consapevolezza di aver dato tutto, poi la vittoria non è arrivata e ci dispiace per quello. Sappiamo che quando da dietro non prendiamo gol è sempre un buon risultato ma oggi è stata una partita difficile, loro erano tutti dietro la linea di metá campo. Loro sono venuti qui per fare la loro partita, hanno fatto solo un tiro in porta erano tutti schierati in difesa e quando é così per il gioco della nostra squadra è sempre difficile. Spiace non aver vinto oggi qui per il record in casa ma ora ne manca solo una e dobbiamo provare a vincerla. Sono contento per la convocazione per le Olimpiadi, ho sempre lavorato per avere questa oppurtunità di esser convocato con la nazionale brasiliana, è un’occasione unica e voglio sfruttarla nel migliore dei modi. Stare tre mesi fuori dal campo e due mesi in Germania lontano dai compagni è stata dura, è stato bello stasera poter giocare di nuovo titolare, ora devo lavorare anche durante queste vacanze e per la prossima stagione voglio essere al meglio. Ringrazio per i complimenti ma tutta la squadra ha fatto una bellissima partita”.

Luiz Felipe ha poi parlato ai microfoni di SkySport analizzando il pareggio di questa sera. Ecco le sue parole: “Tutti hanno visto la partita e noi ce l’abbiamo messa tutta. E’ stato difficile e infatti ci è rimasto l’amaro in bocca negli spogliatoi. Peccato per il rigore di Immobile, potevamo segnare pure prima con Muriqi. Volevamo vincere a tutti i costi, adesso andiamo a vincere con il Sassuolo. In questa stagione sapevamo che potevamo qualificarci di nuovo in Champions, abbiamo avuto tanti problemi anche con il Covid. Adesso pensiamo al Sassuolo e poi con le vacanze penseremo alla prossima stagione. Per me è stata una stagione difficile, perché con l’infortunio mi sono rovinato un campionato, giocando anche sopra il dolore. Adesso devo allenarmi e tornare in forma per la prossima stagione e non voglio più infortunarmi perché voglio crescere e fare tanto la prossima stagione”.

