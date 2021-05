Lazio-Torino, Nicola: “E’ stata la salvezza più complicata, contento che la Lazio abbia giocato fino alla morte”





Torino che agguanta la salvezza e spegne i sogni della Lazio di Inzaghi di salvare il fratello Pippo. Al termine del match ha parlato ai microfoni di SkySport il tecnico granata Davide Nicola. Ecco le sue parole: “Questa è stata la salvezza più complicata per tante dinamiche, ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Siamo contenti ma ci dispiace perché potevamo arrivarci prima, tante situazioni ci hanno messo in difficoltà. La Lazio ha giocato alla morte e sono contento perché così la nostra salvezza è ancora più meritata. Non c’è salvezza senza un po’ di sofferenza. Venivamo da due sconfitte, ci siamo concentrati sull’aspetto tattico, ci siamo dati dei compiti semplici, contro la Lazio è bene avere delle certezze. Potevamo andare avanti noi col palo di Sanabria e avremmo sofferto meno. Belotti? Si è sacrificato e lo rimetteremo al pieno della forma per l’Europeo”.

