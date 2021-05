Lazio-Torino, Radu nel pre-partita: “Si deve onorare sempre la maglia. Vogliamo chiudere il campionato con due vittorie”





Il difensore biancoceleste Stefan Radu, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida di campionato di questa sera contro il Torino delle 20:30:

“Si deve giocare ogni partita per onorare la maglia, sia in amichevole che in una gara ufficiale. Dopo la sconfitta nel derby speriamo di vincere queste ultime due partite, anche se non credo che ai tifosi basteranno due vittorie contro Torino e Sassuolo. C’è grande motivazione perché vogliamo chiudere il campionato con due successi e superare i 70 punti. Il Torino è una squadra che è venuta a giocarsi la salvezza e sarà dunque una gara molto tosta, speriamo di vincere”.

Poco dopo, il difensore biancoceleste Stefan Radu, è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport per presentare il match contro il Torino: “Purtroppo è una tristezza non andare in Champions però, guardando il bicchiere mezzo pieno, abbiamo ottenuto la qualificazione in Europa. Alla fine siamo contenti anche di questa competizione. Noi dobbiamo finire nel migliore dei modi questo campionato, cercando di vincere le ultime due partite rimaste. Veniamo da una sconfitta nel derby e speriamo, con queste due vittorie, di andare in vacanza più tranquilli”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: