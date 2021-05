Lazio-Torino, Sirugu: “Rigore? Immobile mi ha detto che è scivolato, trova sempre una scusa”





Al termine della gara tra Lazio e Torino l’estremo difensore, Salvatore Sirigu ha commentato lo 0-0 soffermandosi sul rigore sbagliato da Immobile. Ecco le sue parole ai microfoni di SkySport: “Ciro mi ha detto è scivolato un po’ mentre calciava, trova sempre una scusa scherzando, ma non mi prendo il merito di averlo fatto sbagliare. Per la prima volta forse non ho azzeccato un rigore, li per lì ho pensato che prendessimo gol e che fosse stato giusto pensare alla prossima partita col Benevento, invece ci è andata bene e ci prendiamo la salvezza “.

