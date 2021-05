Lazio-Torino, Urbano Cairo: “Eravamo spaventati, la Lazio ha fatto il suo onorando il campo. Contenti di restare in A”





Il Torino strappa uno 0-0 all’Olimpico di Roma e rimane in Serie A a discapito del Benevento che affronterà nell’ultima giornata con più serenità. Lazio che non è riuscita a regalare la gioia al fratello Pippo. Al termine della gara ha parlato il Presidente Urbano Cairo, ecco le sue parole ai microfoni di SkySport: “La squadra era un po’ spaventata, abbiamo subito tanto poi il palo di Sanabria ha cambiato un po’ la gara e poteva darci tanto andare in vantaggio. La Lazio ha fatto il suo, e non c’entra nulla che Simone è il fratello di Pippo loro hanno onorato il campo e fatto quello che dovevano fare. E’ stata una stagione complicata, abbiamo dovuto fare i conti con il Covid che ci ha tolto tanti giocatori titolari. Con il Milan eravamo sovraccarichi per voler far bene ma abbiamo avuto effetto contrario. La Lazio è stata agguerrita ma siamo contenti di rimanere in Serie A. La squadra di oggi può ambire ad altre posizioni, sicuramente va migliorato qualcosa e ci impegneremo al massimo per non ripetere gli stessi errori. Adesso partono le riflessioni per poter fare le cose giuste a partire dal prossimo anno. Belotti e Nicola? Adesso parleremo con tutti e due e vedremo. Il Gallo ha ancora un anno di contratto e ne parleremo dopo l’Europeo”.

