MOVIOLA | Fabbri, troppa confusione sui falli da rigore





Una Lazio che non ha obiettivi per il match con il Torino, ma che comunque onora con una partita giocata all’attacco. L’arbitro Michael Fabbri, invece, non la gestisce nel migliore dei modi, facendo tanta confusione su alcune situazioni fondamentali, quali i falli da calcio di rigore, con interpretazioni troppo differenti tra loro.

29° – Interrotta un’azione pericolosa della Lazio, con Lazzari che crossa in mezzo per Immobile: nella traiettoria, il pallone viene leggermente deviato da un difensore torinese che trae in inganno l’attaccante, il quale si ritrova poco più avanti rispetto alla sfera e la tocca con il braccio. Giusto fischiare punizione per i granata, anche se il tocco è totalmente involontario (se avesse segnato, sarebbe stato comunque annullato).

45° – Viene annullato un gol di Immobile. Lancio in area, Muriqi fa una sponda di testa per il bomber biancoceleste che appoggia un braccio sulla schiena di Nkoulu che cade a terra. Tiro sul secondo palo e rete, ma Fabbri annulla la rete per il contatto sul difensore granata. Leggero, ma ci può stare.

60° – Corretta l’ammonizione per Luiz Felipe, che sulla trequarti biancoceleste interviene da dietro su Andrea Belotti. Il brasiliano colpisce il pallone, ma travolge il granata. Intervento troppo irruento.

64° – Lulic crossa in area per Muriqi, che viene spinto da Ansaldi che gli fa perdere il tempo del salto e lo sbilancia. L’arbitro giudica non falloso il contatto, il VAR non interviene. C’era calcio di rigore (soprattutto se precedentemente viene annullato il gol di Immobile)

81° – Fischiato rigore alla Lazio per leggera trattenuta di Nkoulou su Immobile. Tocco leggero sul braccio, con l’attaccante biancoceleste che poi cade a terra. Era più netto quello su Muriqi.

95° – Luis Alberto mette in mezzo all’area, Muriqi viene affossato da Bremer che lo spinge con entrambe le mani verso il basso. Niente da fare ancora una volta, Fabbri non ne vuole sapere.

Voto Fabbri: 4.5

