Nuovo nome per la panchina biancoceleste: in caso di addio di Inzaghi, c’è l’idea Conceicao





La situazione del rinnovo di Simone Inzaghi continua a tenere banco in casa biancoceleste. In attesa di importanti novità, nelle ultime ore è stato accostato alla panchina biancoceleste anche Gennaro Gattuso. Ma non è l’unico nome per il futuro: uno dei nuovi candidati sarebbe infatti Sergio Conceicao, l’attuale allenatore del Porto. Il portoghese ha promesso di parlare del suo futuro domani, dopo la partita contro il Belenenses: una delle squadre interessate a Conceicao sarebbe proprio la Lazio. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

