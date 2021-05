PAGELLE – Attacco spuntato e incocludente, Akpa e Fares sembrano estranei in campo





Strakosha 6 – Sbaglia l’uscita e litiga con Sanabria rimediando un giallo nel primo tempo. Respinge nella ripresa una conclusione centrale del paraguaiano e controlla con la coscia un tentativo da centrocampo dei granata.

Marusic 6 – Parte a destra e finisce a sinistra, partita ordinata per il montenegrino che non viene mai impensierito potendo proporsi in avanti.

Luiz Felipe 6 – Con Belotti potrebbe uscire fuori un duello interessante che però non si innesca mai vista l’intensità della partita. Prende un giallo che gli fa chiudere il campionato in anticipo.

Dal 68′ Patric 6 – Entra quando la partita è diventata una corrida con la Lazio che cerca di segnare e il Torino che prova a perdere tempo in tutti i modi.

Radu 6 – Gara ordinata per il rumeno che la termina da centrale della difesa a tre. Le sue presenze in queste gare servono giusto ad aggiornare il record in maglia biancoceleste.

Dal 76′ Parolo 6 – Entra per prendere le misure in vista del Sassuolo dove dovrà giocare al centro della difesa.

Lazzari 6 – Spinge tanto sulla fascia alternando buone giocate a cross sbilenchi, sfiora il gol vittoria nel finale colpendo il palo.

Akpa Akpro 5 – Sembra un membro estraneo alla squadra. Si muove tanto ma sempre a vuoto sia in fase di spinta che in fase di copertura.

Dal 76′ Pereira 5,5 – Anche lui prende il giallo che fa scattare la squalifica, per il resto qualche angolo e un paio di lancioni della disperazione.

Lucas Leiva 6,5 – Protegge la difesa e imposta l’azione, le geometrie e la qualità sono quelle giuste però mancano i compagni a sfruttare le sue giocate.

Dal 68′ Escalante 5,5 – Ogni volta che ha il pallone fra i piede pare che ci stia litigando, da come lo gestisce non sembra un regista.

Luis Alberto 6 – Va vicino al vantaggio con un tiro dal limite deviato da Sirigu in angolo e inventa l’azione del rigore di Immobile. Prende il giallo e conclude il campionato con una giornata di anticipo.

Fares 5 – Ritmi di una gara soporiferi a cui si abitua fin dall’inizio senza mai accelerare, i suoi cross sono sempre e solo per la testa dei difensori granata.

Dal 61′ Lulic 6 – Si presenta con un paio di accelerazioni che mettono in difficoltà Singo, è fra i pochi che riescono a servire dei cross interessanti.

Muriqi 5 – Tocca davvero pochi palloni, quelle rare volte gli viene fischiato un fuorigioco. Ennesima occasione non sfruttata dal kosovaro che rimane un mistero.

Immobile 5 – Si muove tanto ma poche occasioni riesce ad avere. Si procura un rigore con tanto mestiere che spreca calciando sul palo, quarto errore stagionale dal dischetto.

All. Inzaghi 5 – La Lzio ci prova senza troppa convinzione contro un Torino fragile e timoroso. Inspiegabile la foga vista stasera dato che raramente si è potuta ammirare nel resto della stagione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: