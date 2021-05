SOCIAL| Pancaro ricorda il trionfo della Lazio in Coppa Italia di 21 anni fa – FOTO





Anche l’ex terzino della Lazio Giuseppe Pancaro ha voluto ricordare, con una foto condivisa tramite le proprie storie di Instagram prima e come post poi, la vittoria della Coppa Italia di 21 anni fa, ottenuta a 4 giorni dalla vittoria dello scudetto, confermando di essere in quel periodo la prima squadra in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Pancaro (@giuseppe.pancaro)

