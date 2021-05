Torino, Ansaldi nel pre partita: “Per trovare la salvezza dobbiamo essere tutti dei trascinatori”





Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Lazio e Torino. Una partita che conta molto di più per i granata che per i biancocelesti, visto che la squadra di Inzaghi è sicura di chiudere il campionato al sesto posto. La squadra di Nicola invece, in caso di pareggio o vittoria questa sera, renderebbe inutile lo scontro diretto nell’ultima giornata contro il Benevento, condannando i giallorossi alla Serie B e portando a casa la salvezza. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto, per presentare la sfida, Cristian Ansaldi, difensore del Torino. Queste le sue parole: “In queste ultime due partite la squadra non ha saputo pensare come vincerle. Speriamo adesso di trovare il giusto momento per fare le cose bene. Tutti dobbiamo essere trascinatori per trovare la salvezza, non dipende da uno ma da tutti e undici”.

