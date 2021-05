Tutti pazzi per De Paul, che piace anche alla Lazio. Marino: “Del suo futuro parlo a fine campionato”





Grazie alle ottime stagioni disputate in questi anni, Rodrigo De Paul è un nome caldo per il mercato estivo. Il centrocampista dell’Udinese piace a tante squadre italiane, tra cui Lazio, Inter, Juventus e Napoli, ma l’interesse nei suoi confronti arriva anche dall’estero, come nel caso di Liverpool, Atletico Madrid e Leeds. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato del futuro dell’argentino: “Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

