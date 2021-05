TuttoSport | Lazio inedita tra i ko e l’Europeo: torna Strakosha per l’addio





Una Lazio rimaneggiata, per causa di forza maggiore e per consentire il riposo di diversi big in odore di Europeo. Sta sera, contro il Torino, prima di tutto mancheranno sia Francerco Acerbi che il Tucu Cor rea. Per entrambi il rischio di una stagione conclusa con due turni d’anticipo, visto che l’az zurro (comunque squalificato per questa gara) è già finito nel radar dello staff medico della Nazionale, e l’argentino con tinua a saltare allenamenti e partite per colpa del polpac cio, compreso il derby dove ha provato ad andare in panchi na ma senza possibilità di en trare. Per affiancare uno scon solato Immobile ci sarebbe Caicedo, ma la fascite plantare lo perseguita ancora. Restano Muriqi e Pereira, non proprio due che sono entrati nel cuore del tecnico piacentino. Dopo la doppia chance Par ma-derby per il kosovaro, sta volta potrebbe toccare al bra siliano: «Come stanno i gio catori? È presto, abbiamo gio cato sabato sera. Sicuramente non ci sarà Acerbi che oltre alla squalifica ha avuto un infor tunio, non ci sarà Correa e gli altri saranno da valutare nel la rifinitura», ha ammesso In zaghi ieri. Possibile che riposi anche Milinkovic-Savic, che per il derby ha fatto di tutto per giocare nonostante la masche ra di protezione al naso, ma con scarsi risultati. Dovreb be toccare a Parolo in media na. Possibile ritorno tra i pali di Strakosha. Potrebbe esse re l’ultima. TuttoSport/Simone Di Stefano

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: