“Bomber vs King”, l’evento contro la violenza sulle donne: in campo alcuni ex biancocelesti





Giovedì 20 maggio si terrà l’evento “Bomber vs King”, sponsorizzato da Gillette. Si tratta di una partita di calciotto a scopo benefico, dove i campioni, principalmente ex calciatori, si uniranno per sensibilizzare gli spettatori e sostenere la causa contro il fenomeno della violenza sulle donne. Il progetto è sostenuto da Doppia Difesa, associazione con a capo Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. Tra le celebrità che si sfideranno allo Stadio dei Marmi di Roma ci saranno alcuni ex biancocelesti come Fiore, Vieri, Corradi e Matri. L’evento sarà trasmesso in prima serata su Italia Uno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: