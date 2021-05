Cairo, ancora non è il momento di mettere la parola fine alle polemiche: “I calciatori laziali dicevano ai nostri “andate in B””





È un fiume in piena Urbano Cairo che dopo le polemiche di ieri sera. Dopo i vari scontri social e le dichiarazioni ad Adn Kronos nelle quali voleva mettere la parola fine alla questione, è tornato sul tema ai microfoni di Radio Sportiva: “Immobile? Il sangue agli occhi è giustissimo. Mi piace di meno chi fa il cascatore o cerca rigori, protestando platealmente. Mi dispiace, c’era nervosismo. Per me tutto chiuso. Ieri sono stato insultato tutta la partita. Alla fine ho detto basta, c’era tensione incredibile. Ho visto cose non belle, aggressioni e altro. I calciatori laziali dicevano ai nostri ‘andate in B'”.

