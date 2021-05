Caos Immobile-Cairo, Luis Alberto: “Ciro grande calciatore, ma prima grande uomo”…il bomber laziale ringrazia | FOTO





Non si placano le polemiche dopo il bollente post partita tra Lazio e Torino nel quale il presidente del Torino Urbano Cairo si è scagliato contro Immobile, prima negli spogliatoi come riportato dal bomber laziale via social, e poi via Instagram con un post di risposta al veleno. A difendere il numero 17 biancoceleste, dopo il responsabile della comunicazione laziale Roberto Rao, ci ha pensato Luis Alberto: “Grande calciatore ma ancor prima grande uomo. Nessuno può dubitare di te“. Un post che fa piacere a Immobile che ha ringraziato il Mago.

