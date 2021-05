Caso Cairo-Immobile, l’ag del bomber laziale: “Dichiarazioni inaccettabili. Mi auguro la Procura Federale prenda posizione”





Passano le ore e continuano ad arrivare le reazioni dopo il diverbio prima verbale e poi social tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il centravanti della Lazio Ciro Immobile. Sul tema è tornato anche l’attuale agente del calciatore Marco Sommella, attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Con il Presidente Cairo c’è sempre stato un ottimo rapporto, ma questo campionato sicuramente l’ha un po’ provato. Cairo non ci vedeva dalla rabbia. Ma parlare in questo modo un ragazzo che ha giocato una grande stagione con il Torino fino a diventare capocannoniere, e non mi sembra che in granata accada a tutti, è una caduta di stile. È stata una mancanza di rispetto. La replica via social poi ha peggiorato l’accaduto, vorrei dire che quando Ciro ha deciso di tornare al Torino era ambito da dieci club, dal Sassuolo fino alla Fiorentina. Avevamo un’ampia scelta ma aveva scelto di tornare al Torino dato che lì si sentiva a casa. Poi legittimamente ha deciso di iniziare intraprendere avventura determinante per il suo cammino. Un presidente, imprenditore e padre di famiglia in questo modo lancia un messaggio errato ad un ragazzo che vuole giocare a calcio. Praticamente ha mandato un messaggio a Ciro dicendo che doveva togliersi di mezzo, ed è allucinante questo per chi vuole inculcare il concetto dello sport, dell’agonismo e della competizione. Cerchiamo di vincere anche quando giochiamo a calcetto tra amici. La Procura Federale in ogni caso ieri sera ha sentito tutto e mi auguro prenda posizione, da una persona come Cairo certe dichiarazioni sono inaccettabili. Immobile cascatore? Macché cascatore, ha fatto moltissimi gol e il presidente dovrebbe ricordarselo bene”.

