CdS | Immobile al palo, Toro Salvo. Rissa in campo nel finale e urla in tribuna





La beffa delle beffe, Simone Inzaghi, senza volerlo, ha spedito in B il fratello Filippo. Niente spareggio negli ultimi 90′ di campionato. Lotito, fuori dalla Champions, ha assistito alla festa del Torino di Cairo. La Lazio avrebbe fatto meglio a giocare questa gara quando era ancora in corsa per il quarto posto e a pieno organico. E’ successo di tutto ieri, anche una rissa a partita finita, con urla e insulti anche in tribuna autorità. Tensione altissima e disastro della squadra arbitrale. Un gol annullato a Immobile ed il palo del centravanti biancoceleste sul rigore meno evidente della serata. Ma ne mancano due su Muriqi di rigori. Uno oltre il 95′. Un assalto continuo, una mischia in area granata. Ma senza trovare la rete.

Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: