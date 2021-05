Coppa Italia, trionfo della Juventus: battuta 2-1 l’Atalanta





La Juventus ha battuto per 2-1 l’Atalanta in una partita che non ha visto nessuna delle due dominare sull’altra. Al gol di Kulusevski ha risposto Malinovskyj per il momentaneo pareggio della squadra di Gasperini, che ha poi subito gol da Chiesa poco prima della sua sostituzione, perdendo così la seconda finale in tre anni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: