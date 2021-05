Dietrofront di Cairo: “Sono affezionato a Immobile, è un mio pupillo. Anche se…”





Il presidente del Torino Urbano Cairo, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, sembra aver fatto un passo indietro in merito all’accesa polemica di ieri sera con il centravanti biancoceleste Ciro Immobile:

“Quella di ieri era una partita con livelli di tensione molto molto alti, come s’è visto, e per noi era molto importante. Per me il fatto che si giochi con il sangue agli occhi va benissimo, fa parte dell’agonismo: si fa così, e la Lazio ha onorato il campionato. Ma non è leale buttarsi per cercare un rigore quando non c’è, questo non si fa. Ho avuto Immobile come giocatore, gli ero e gli sono molto affezionato, per me è un pupillo e l’ho sempre portato in palmo di mano. Per me finisce qui, farò il tifo per Immobile agli Europei, gli auguro di segnare tanti gol e il meglio per lui e la sua famiglia”.

