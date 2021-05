Finale di Coppa Italia, coprifuoco esteso alle 24 per il pubblico del Mapei Stadium





Passo dopo passo si va verso una lenta normalità. Dopo la decisione di riaprire gli stadi in occasione della finale di Coppa Italia di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Atalanta e Juventus, la Lega Serie A ha comunicato un importante novità. Infatti, per garantire un deflusso regolare del pubblico, è stato reso noto che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza, valida solamente per la giornata di oggi e in relazione alla finale di Coppa Italia, che estende il coprifuoco alle ore 24. Dopo mesi di buio, si vede la luce in fondo al tunnel.

