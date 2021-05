GIUDICE SPORTIVO | Confermate le squalifiche di tre biancocelesti. Inibizione e multa di 5 mila euro per Tare





Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla recupero di ieri sera di Lazio-Torino. Confermate le squalifiche di Luiz Felipe, Luis Alberto e Andreas Pereira in quanto ammoniti nel corso del match e già nell’elenco dei diffidati.

Duro provvedimento poi, quello nei confronti del ds biancoceleste Igli Tare. Nella nota infatti si legge: “Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 maggio 2021 ed ammenda di 5.000 euro“. La sanzione è giunta in quanto il ds “al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ha affrontato con toni minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell’intento solo grazie all’intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo”.

