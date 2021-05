Lazio, Rao difende Immobile contro Cairo: “La risposta di Ciro una lezione di sportività e un esempio per tutti”





La Lazio pareggio male con il Torino, con errori arbitrali e una sfortuna che la accompagna fino al fischio finale quando i granata festeggiano la salvezza aritmetica, ma non solo. Infatti, nel post gara sono vari i parapiglia che hanno preso vita con uno che non è stato ripreso dalla telecamere bensì dai social. È quello tra il presidente del Torino Urbano Cairo e l’attaccante biancoceleste Immobile con Cairo che si è scagliato verso il biancoceleste con parole pesanti “accusandolo” di aver dato tutto in campo quando la Lazio non aveva più nulla da giocarsi. Frasi pesanti che si sono aggiunte a quelle della questione tamponi con Immobile che ha risposto con eleganza via social ribadendo la sua professionalità da calciatore e venendo difeso anche dal responsabile della comunicazione biancoceleste Roberto Rao, il quale via social ha commentato: “Le accuse e gli insulti a Immobile sono gravi vanno respinti con fermezza. A calcio si gioca per vincere, dando sempre il massimo. Altre considerazioni non fanno parte dello sport. La risposta di Ciro è una lezione di sportività e deve essere un esempio per tutti”.

Le accuse e gli insulti a Immobile sono gravi vanno respinti con fermezza. A calcio si gioca per vincere, dando sempre il massimo. Altre considerazioni non fanno parte dello sport. La risposta di Ciro è una lezione di sportività e deve essere un esempio per tutti. pic.twitter.com/SkSF89ul5n — Roberto Rao (@robertorao) May 18, 2021

