Lazio-Torino, Jacobelli: “Arbitraggio pessimo che ha influito sull’incontro. Intemerata di Cairo e Immobile non sta nè in cielo nè in terra”





Doveva essere una semplice partita di fine stagione, si è trasformata in un caos in campo e fuori. Questa la sintesi di Lazio-Torino, un match teso condizionato dagli errori arbitrali e le listi del post gara. Del tema, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, il quale, oltre ad esaminare la stagione granata ha commentato anche in maniera negativa l’arbitraggio di ieri sera e la polemica tra Cairo e Immobile: “L’arbitraggio è stato pessimo ed ha inciso sulla sfida. A questo si aggiunge l’intemerata su Immobile da parte di Cairo che non sta nè in cielo nè in terra. Muovere un rimprovero a un avversario per il suo impegno è sconcertante”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: