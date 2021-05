Mondiali ogni due anni? Ecco la proposta che farà l’Arabia Saudita alla FIFA





Al punto 10.1 dell’agenda del prossimo Congresso FIFA, che si celebrerà questo venerdì, arriva dalla federcalcio di Riyad una proposta molto particolare: giocare il mondiale ogni due anni. Verrà chiesto, infatti, di valutare l’impatto di giocare il mondiale (sia maschile che femminile) ogni due anni anziché ogni quattro come avviene attualmente. La prossima edizione dei mondiali di terrà In Qatar, e l’Arabia Saudita punterà ad investire sempre di più sul calcio mondiale e, dunque, su eventi di grande rilevanza come quello dei Mondiali di calcio. La FIFA genera infatti la stragrande maggioranza dei propri introiti con i Mondiali: disputarlo ogni due rappresenterebbe un guadagno notevole.

