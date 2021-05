Nasce il progetto “Serie A Ambassadors”: nel team presente un ex biancoceleste – FOTO





La Lega Serie A, come reso noto da un comunicato ufficiale, “ha annunciato la creazione dei Serie A Ambassadors, un team di campioni che hanno reso grande il campionato e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dalla Lega”. Sono otto i primi top players che faranno parte del progetto, tra questi, un ex biancoceleste: Christian Vieri. Insieme a lui anche Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti e Gianluca Zambrotta.

Gli Ambassadors saranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria immagine e la propria esperienza a sostegno di attività benefiche e della diffusione di messaggi positivi. Saranno inoltre il biglietto da visita della Serie A nel mondo. Questa sera, in occasione della finale di Coppa Italia, alcuni di loro saranno presenti in tribuna al Mapei Stadium.

