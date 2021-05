Sassuolo-Lazio, Raspadori mette in apprensione i neroverdi





Con la Lazio lo scorsa stagione ha trovato il primo gol, in Serie A, quest’anno potrebbe dare forfait nell’ultima uscita dopo un campionato da autentico protagonista. Il calciatore in questione è il baby attaccante neroverde Giacomo Raspadori che, come reso noto dal club emiliano, ha effettuato oggi un lavoro differenziato dopo un risentimento muscolare avvertito nella sfida con il Parma. I neroverdi proveranno, in ogni caso, a recuperarlo per cercare l’ultima gioia stagionale contro una Lazio che dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Luiz Felipe, Andreas Pereira e Luis Alberto.

