Serie A, Dal Pino: “Stadi aperti? Credo si possa tornare quasi alla normalità la prossima stagione”





La finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta di questa sera lancia un grande messaggio per il futuro: il pubblico negli stadi. Non succedeva da mesi, infatti, che il pubblico entrasse in uno stadio per assistere ad una partita di calcio. Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha parlato di questo ritorno storico dei sostenitori allo stadio e di una proposta per l’ultima gara di Serie A a San Siro. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È una sera di festa bellissima. Sentire dopo tanto tempo il rumore dei tifosi è un primo passo. Domenica speriamo di poter consegnare all’Inter il trofeo dello Scudetto in presenza. Chiederemo almeno 1000 spettatori. Poi ci saranno gli Europei e la nuova stagione, crediamo che dal prossimo campionato si possa tornare ad ottenere un pubblico negli stadi quasi alla normalità”

