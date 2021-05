SOCIAL | Acerbi tranquillizza i tifosi laziali e italiani: “Nulla di grave…carico e pronto!” | FOTO





Il Leone non dorme mai. Francesco Acerbi prepara il ritorno in campo per un ultimo sussulto d’orgoglio con la Lazio prima dell’Europeo che lo vedrò protagonista. Il centrale laziale aveva messo tutti in apprensione dopo il derby per un problema fisico con una fasciatura al ginocchio molto preoccupante con la risonanza di lunedì però che ha escluso qualsiasi tipo di lesione. Il numero 33 di Inzaghi è pronto a tornare a disposizione e via social ha caricato i suoi followers: “Nulla di grave. Carico e pronto!”.

