SOCIAL | Rinnovo Lulic? Risponde la moglie: "Non è mai arrivata una proposta" – FOTO





Questo finale di stagione in casa Lazio non sembra essere tranquillo. Poco fa, infatti, è apparso un commento sui social che lascia poco spazio ai dubbi. Il messaggio in questione riguarda il possibile rinnovo di Senad Lulic, che è in scadenza di contratto, ma spegnere ogni possibilità ci ha pensato sua moglie Sandra.

“Non c’è niente da rinnovare quando non hai una proposta di rinnovo”, questa la risposta secca di Lady Lulic sotto il commento di un tifoso che ipotizzava la permanenza per un altro anno dell’ala biancoceleste. Il contratto di Lulic scadrà a giugno e a quanto pare la società per il momento sembra intenzionata a lasciar andare il giocatore, che quindi, indosserà questi colori per l’ultima volta domenica contro il Sassuolo.

