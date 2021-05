ANSA | Pasqua, La Penna e Robilotta i tre arbitri sospesi per la questione rimborsi spese





Come appreso da ANSA.it, sono Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta i tre arbitri della Serie A sospesi in via cautelare a causa dell’inchiesta della procura Figc su presunte alterazioni nei rimborsi spese. Si attendono quindi sviluppi su una vicenda che sicuramente terrà banco nei prossimi giorni.

