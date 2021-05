ANSA | Rimborsi spese arbitri, la FIGC indaga





La Procura federale della Figc – apprende l’ANSA – e’ al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, e’ atteso a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, la Figc si e’ subito attivata promuovendo un’indagine interna ad ampio spettro per verificare eventuali irregolarita’ amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a qualsiasi livello. Lo riporta L’ANSA.

