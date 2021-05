CdS | Inzaghi appeso all’ultimo vertice: l’ombra di Sinisa, opzione Gattuso





Ancora nessuna certezza sul futuro del tecnico laziale: la firma sul rinnovo di contratto di mister Inzaghi ancora non è arrivata e ora l’ipotesi del divorzio non è più così lontana. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore è appeso all’ultimo vertice: lui ha dei dubbi, ma ne ha anche la società; resterà solo firmando una piena adesione. Mihajlovic e Gattuso sono le opzioni che il presidente Lotito valuta in prima battuta; De Zerbi, Conceiçao e Juric le alternative.

