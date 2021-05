CdS | Lulic-Parolo, la loro Lazio sta finendo





Sta per terminare la stagione e la Lazio potrebbe salutare pedine importanti. Come riporta il Corriere dello Sport, a Reggio Emilia potrebbe andare in scena l’ultimo atto di due giocatori di grande esperienza: Senad Lulic e Marco Parolo. I due sono in scadenza di contratto ed attendono un confronto con la società. Entrambi sembrano vicini all’addio: il capitano vorrebbe giocare ancora e l’ipotesi più accreditata è quella di un ritorno in Svizzera, mentre il classe ‘85 potrebbe essere una risorsa tecnica utile al club: la società valuta quindi le varie possibilità legate al futuro dei due calciatori.

