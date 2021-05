CdS | Verso il Sassuolo: tra squalificati e acciaccati, è rebus formazione





Manca l’ultimo impegno stagionale: la Lazio domenica alle ore 20.45 affronterà in trasferta il Sassuolo, in una gara che non inciderà in alcun modo sulla classifica biancocleste. Come riporta il Corriere dello Sport, in vista della trasferta di Reggio Emilia è rebus formazione per mister Inzaghi: numerose infatti saranno le assenze ed altrettanti saranno i giocatori da valutare. Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira erano tutti diffidati e con i gialli rimediati martedì nel recupero dell’Olimpico contro il Torino hanno terminato anzitempo il campionato. Ai box invece ci sono Milinkovic, Correa e Caicedo le cui condizioni verranno monitorate in questi giorni.

