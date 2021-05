Detto che l’attaccante svedese ha una passione notoria per le Harley Davidson, non si fa mancare nulla sul fronte automobilistico, senza badare a spese e brand. Ama sicuramente le Ferrari: prima della Monza SP2 (foto in apertura di servizio, arrivata da poco) si era concesso una F430 Spider, al suo arrivo in Italia, e una Enzo, durante la sua unica stagione a Barcellona. Per festeggiare la scudetto rossonero nel 2011, si era regalato una Maserati MC Stradale. Poi la passione per le Porsche: 918 Spyder (fu uno dei primi acquirenti) e la recente 911 Targa 4S, la versione dal tetto rimovibile. Infine, la V90 sicuramente l’auto più ordinaria del garage, ma per Ibra si tratta sia di orgoglio svedese che di lavoro, visto che è brand ambassador della Casa.

Rolls Royce Cullinan – Marcelo Brozovic