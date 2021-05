De Siervo, delegato Lega Serie A: “La finale di Coppa Italia è stato il primo passo verso la normalità”





Il delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato della finale di Coppa Italia disputata ieri, che simboleggia un grande segnale di ripresa per via della presenza dei tifosi. Seppur pochi, gli spettatori sugli spalti hanno riempito il lungo silenzio che ha caratterizzato le sfide per più di un anno. Quello di ieri, può essere sicuramente un buon punto di ripartenza, in vista degli Europei e della prossima stagione, per il ritorno del pubblico allo stadio.

Questo il suo pensiero, in merito alla finale del Mapei Stadium tra Atalanta e Juventus:

“È stato emozionante entrare allo stadio e vedere finalmente gli spettatori alla Finale TIMVISION Cup, dopo oltre un anno di distanza forzata avevamo tutti una gran voglia di restituire il calcio ai tifosi. Voglio ringraziare il Governo, la Figc, i nostri sponsor e partner e tutta la macchina organizzativa della Finale, abbiamo dato una dimostrazione di grande professionalità per garantire il rispetto in piena sicurezza di tutte le procedure previste. Quello di ieri è stato il primo passo verso il ritorno alla normalità, ora ci aspetta l’ultima giornata di campionato e poi ci tufferemo nella preparazione della nuova stagione. Abbiamo appena concluso il processo di assegnazione dei diritti televisivi domestici del campionato per i prossimi tre anni e siamo orgogliosi che la Serie A, come ho già avuto modo di evidenziare, possa aiutare il processo di digitalizzazione del nostro paese, un percorso ormai non più procrastinabile”.

