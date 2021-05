Djordjevic esalta Pioli: “Ero il suo bomber. Nella settimana prima del big match con il Napoli ci tolse tutta la pressione”. E sul doppio palo contro la Juventus…





Filip Djordjevic torna indietro nella stagione 2014-15 quando arrivo a Roma e fu protagonista della cavalcata Champions biancoceleste con Pioli alla guida. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante laziale ha ripercorso quel periodo ricordando come fu decisiva la sua tripletta a Palermo nelle prime giornate per salvare la panchina di Pioli, partito male in quel campionato. Il serbo poi, racconta l’epilogo di quella stagione tra il derby perso e la sfida pazzesca di Napoli in uno stadio che tremava con Pioli che fu bravissimo a tranquillizzare tutti togliendo la pressione addosso ai suoi ragazzi con il trionfo Champions che, ricorda, fu festeggiato nella notte a Formello davanti a tremila tifosi. Nel corso del racconto poi, Filip torna anche al brutto infortunio che lo costrinse allo stop per tre mesi e sul doppio palo della finale di Coppa Italia contro la Juventus, un episodio sfortunato che gli ha impedito di diventare un eroe come Lulic. Quello con Pioli per Djordjevic rimane un rapporto speciale alimentato da una grande fiducia da parte del tecnico attuale del Milan che lo reputava il suo bomber.

