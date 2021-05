ESCLUSIVA LATIUM | Alessandro Cochi: “Enza c’è stata sempre, ha unito tanti tifosi. Per lo stadio Lotito tiene molto alla Tiberina”





Alessandro Cochi, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole, iniziando dal ricordo della figura di Enza:

“La ricordiamo moltissimo al Lazio Point, uno dei primi shop della Lazio. Si accostò sin dagli anni bui della Lazio, ha unito tanti tifosi, con un atteggiamento da mamma. Non ha mai lasciato nessuno per strada, sia con il treno che con i pullman organizzati: c’è stata sempre. Onore alla curva che l’ha ricordata alla grande, lei è riuscita ad unire varie generazioni, e a crescere tanti tifosi“.

Sui nomi per la panchina biancoceleste:

“Mi auguro rimanga, anche se c’è il rischio che dopo cinque anni sia finito un ciclo, speriamo di no. Mihajlovic ha un gran rapporto con la tifoseria della Lazio, mentre Conceicao ha spessore internazionale. C’è chi parla di Juric o Gattuso, la mia prima scelta è Inzaghi. Credo ci saranno dei saluti, come Parolo e Lulic. Radu non so cosa farà e Leiva è fondamentale, dal punto di vista anagrafico si deve rinnovare“.

Sulla notizia dello Stadio Delle Aquile sui terreni di Tor Di Valle:

“La notizia è andata sui giornali, sulla questione stadio sono sempre stato molto sensibile. Sappiamo che Lotito per lo stadio tiene molto alla Tiberina, che è motivo di contrasto con i tifosi: ci ha abituato a tutto, ho visto che la Raggi oggi era a Formello. Per il Flaminio è una possibilità antieconomica, e in questa Lotito non ha mai creduto. Ho letto della Roma interessata allo Stadio Flaminio, notizia poi smentita, mi avrebbe ferito“.

Sulla costruzione dello stadio per entrambe le squadre romane:

“Chiunque sarà il sindaco di Roma, dovrà andare di pari passo, andranno presentati i progetti per la burocrazia. Se una delle due squadre farà lo stadio, l’altra gli andrà dietro. Oggi per avere squadre competitive devi avere squadre di proprietà, la Juventus insegna, nonostante la costante presenza della famiglia Agnelli. Con la Tiberina c’è il Tevere vicino, problemi per cui sul progetto stadio c’è tanta gente ad elaborarlo. Cinque anni per la prima pietra potrebbero servire”.

Sul mercato estivo e sulla questione del sindaco di Roma:

“Sono dell’idea che i giocatori forti dovrebbero sempre rimanere nella propria squadra. Correa è discontinuo, mi è dispiaciuto che non abbia giocato il derby, non so se sia da sacrificare. Su Immobile si deve continuare a costruire, Milinkovic e Luis Alberto sono due top player, anche Lazzari è fondamentale, basta pensare al derby che ha giocato all’andata. In uscita penserei a muovermi, soprattutto per motivi anagrafici. Tare spesso ci ha azzeccato, se di fine ciclo si parla, vedremo il futuro di allenatore e direttore sportivo. Per Roma non mi dispiaceva il nome di Bertolaso”.

