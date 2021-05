ESCLUSIVA LATIUM | Mister Roberto De Cosmi: “Per la Champions League abbiamo perso gare importanti all’andata. Spero nel rinnovo di Inzaghi”





L’allenatore Roberto De Cosmi è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Non ci sono giustificazioni nel calcio, in questi momenti parlano i risultati non soddisfacenti. Come lancia positiva da spezzare verso Inzaghi c’è quella di una rincorsa verso l’Europa che conta. Si sono persi punti all’andata, dove c’è stata meno concentrazione. La continuità porta al risultato: sconfitte con il Genoa, o con Udinese e Verona all’Olimpico, non abbiamo visto la miglior Lazio, fatta di qualità e di capacità di difendere e attaccare lo spazio. Partite come il Derby non sono state all’altezza della Champions League. Andare in Champions sarebbe stato importante per la continuità, spero si possa continuare con Inzaghi. Il nostro sogno era vedere la Lazio ancora nelle prime quattro: è il quinto anno consecutivo nella coppe europee. Non bisogna giustificarsi, ma capire la situazione. Abbiamo pagato il non vincere gare importanti prima. Dobbiamo vivere con serenità il momento perché siamo in Europa, e chiudere bene la stagione. Il Sassuolo sta cercando di andare in Conference League. Nonostante le assenze l’impegno va onorato, come con il Torino che si è salvato sul nostro campo“.

Su Simone Inzaghi:

“Conosco bene Simone, sono passati 5 anni, in cui Inzaghi ha fatto un percorso importantissimo. Ho lavorato con la società e in alcuni frangenti con il mister. So quanto è stato fatto per raggiungere un certo livello. Parlare di ciclo è facile, ma questo percorso ha dimostrato una crescita: abbiamo iniziato speculando, mentre ora le squadre ci affrontano loro in maniera speculare. Non bisogna necessariamente cambiare per ottenere risultati soddisfacenti. Il mister vuole elementi idonei per ottenere risultati con questo tipo di calcio. Ciò comporta avere giocatori e alternative importanti, con forze fresche che danno continuità di atteggiamento. Bisogna capire se le sinergie tra Lotito, Tare e Inzaghi vanno in quella direzione. Abbiamo fatto un buon percorso in Europa, questo ci fa onore, anche grazie al girone in Champions League da imbattuti. Serve continuità con questo tipo di calcio, e a livello di interpreti. Potremmo vedere la firma di Inzaghi, come la firma di un altro.“

Sul mercato:

“Simone è uno che pretende. Io ho visto Formello, è diventato un hotel a cinque stelle: è un esempio di come si alza l’asticella. Siamo una delle poche società che ha il bilancio sano. Bisognerà capire se ci sarà intesa tra la società e il mister, a livello di contenuti. Per potersi porre obiettivi importanti, servirà capire l’intesa tra le componenti. Inzaghi ha trovato spesso difficoltà che è riuscito a risolvere, come in Champions League con il Club Brugge. Capiremo se si vorrà proseguire in un certo senso, con un gruppo più profondo, mentre se non ci sarà intesa con Simone, vedremo cosa succederà“.

Sulla gestione della Primavera tra Tare e Bianchessi:

“Tare ha sempre gestito bene la Primavera, con Bianchessi è cambiato qualcosa anche a livello di figure. In passato si è fatto un lavoro importante a livello di settore giovanile, con Bianchessi si cerca di dare un impulso nuovo. Se Bianchessi dovesse prendere la Primavera, vuol dire che c’è unità di intenti verso questa decisione. La Primavera ora sappiamo che non sta andando bene, bisognerà lottare e soffrire per fare punti. Tare ha sempre ottenuto risultati importanti in Primavera, sia con Bollini che con Inzaghi. Ora è un momento particolare. Quando non si ottengono risultati c’è sempre qualcosa da migliorare: l’inserimento di Bianchessi è positivo. Nei momenti particolari, nelle buone famiglie cercano e trovano soluzioni, nella speranza che facciano il bene della Lazio“.

Su Raùl Moro:

“E’ un giocatore importante, in Primavera sposta gli equilibri: ce ne sono anche altri in alcune squadre. Il nostro spagnolo è arrivato con un investimento importante, ha guizzi e imprevedibilità. Non sono i suoi mezzi fisici a fare la differenza, lo vedo come Insigne. Il passaggio in Serie A è molto diverso, deve essere valutato in estate, facendo esperienza allenandosi in prima squadra, cominciando ad assaggiare il terreno, verso una conoscenza più profonda. E’ un elemento che inserirei in pianta stabile, pronto per essere preso in considerazione, diventando così una risorsa importante per la società“.

