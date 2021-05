Gasperini perde un’altra finale e pensa ancora a Bastos: “Due anni fa episodio clamoroso”





Gasperini non ce la fa a non pensare ai biancocelesti quando si parla di Coppa Italia: perde un’altra finale di Tim Cup e torna di nuovo su quella vinta dalla Lazio contro i bergamaschi nel 2019. Stasera infatti la Juventus ha battuto 1-2 la squadra del tecnico Gian Piero Gasperini e nel commento post-gara, ai microfoni della Rai, l’allenatore ha così analizzato alcuni episodi: “Se brucia più questo ko o quello di due anni fa? Due anni fa fu clamoroso, fu un episodio che avrebbe cambiato del tutto la partita. Quello di stasera l’avrebbe potuta cambiare, ma rientra tra i rigori dati e non dati“.

