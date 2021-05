GdS | La Lazio chiama Gattuso, al Napoli Inzaghi piace





Il campionato sta per terminare e le società vogliono iniziare a lavorare per la prossima stagione. Numerose sembrano essere le panchine che cambieranno e tanti dubbi riguardano anche la Lazio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi e Rino Gattuso sembrano essere collegati da uno strano incrocio: i capitolini hanno chiamato il tecnico calabrese mentre ai partenopei piace l’attuale mister laziale. I due allenatori sono fra i più contesi e stanno valutando le proposte per effettuare la giusta scelta. Sono entrambi in scadenza e al momento lontani dai rispettivi club, anche se in casa biancoceleste un vero e proprio vertice si terrà solo dopo l’ultimo impegno in casa del Sassuolo.

