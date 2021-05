Il Messaggero | Gattuso biancoceleste è più di una tentazione: Inzaghi-Lotito decisiva la prossima settimana





Testa a testa Inzaghi-Gattuso per la panchina della Lazio. Da quella che doveva essere una semplice “formalità” per la firma dell’attuale allenatore biancoceleste fino al 2023, si è passati ad una profonda riflessione sul futuro del tecnico da parte della società. Una bel testacoda, non c’è che dire. Una situazione ingarbugliata. Lotito è indeciso, mai come questa volta. E’ legatissimo a Simone, il rapporto tra i due è davvero speciale, ma allo stesso tempo non gli sono andate giù diverse cose, come la gestione della rosa e il mancato arrivo in Champions. Da un lato, il patron ha il timore di cambiare, dall’altro la tentazione di fare una rivoluzione. Un bel dilemma che scioglierà a breve, per questo è fondamentale l’incontro che ci sarà la prossima settimana con Inzaghi e con il ds Tare. Sullo sfondo c’è Gennaro Gattuso, in uscita dal Napoli, vista la rottura con De Laurentiis. Nonostante le smentite, qualche contato col tecnico calabrese (anche lui seguito dal potente Mendes) c’è stato. A Lotito, Gattuso è sempre piaciuto e se non dovesse andare bene con Inzaghi, potrebbe essere l’uomo ideale per il rilancio della Lazio. I tifosi sono col fiato sospeso e sperano fino alla fine che Inzaghi resti saldo sulla panchina laziale. Il Messaggero/Daniele Magliocchetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: