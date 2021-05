Il Tempo | Gli avvocati studiano la vendita della Salernitana





Il Consiglio Federale è stato chiaro: Lotito e Mezzaroma hanno fino al 25 giugno per cedere la Salernitana. Dopo la storica promozione in A, la società granata deve individuare la strada da seguire per risolvere il nodo multiproprietà. Si sta lavorando nell’ombra per valutare ogni possibile scenario. Al momento le opzioni sono due: la prima è quella di trovare degli investitori in grado di versare gli 80 milioni che gli attuali proprietari chiedono per la cessione del club. L’altra invece, secondo il parere di un pool di avvocati ingaggiati per studiare il regolamento, consenti rebbe almeno a Mezzaroma di restare in società con quote minoritarie e senza ricoprire alcun ruolo. I due scenari potrebbero anche coesistere. Il Tempo/Daniele Rocca

