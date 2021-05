Il Tempo | Inzaghi in pole, avanza Gattuso: poi Sarri e Sinisa





Tutti gli scenari restano possibili ma ormai siamo a pochi giorni dalla scelta definitiva. Il futuro di Inzaghi rimane un’incognita anche se la sensazione prevalente porta al rinnovo fino al 2024 (contratto da 2.5 a stagione più bonus). I tentennamenti del tecnico nell’ultimo mese meritano però una riflessione attenta da parte di Lotito e Tare. Perchè aprire un nuovo ciclo con Simone è la scelta migliore ma solo se l’attuale allenatore biancoceleste sia realmente convinto di voler andare avanti ancora con il matrimonio ormai ultraventennale col più antico club della Capitale. L’incontro è previsto dopo la sfida di domenica sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo senza escludere un anticipo già tra domani e sabato prima della partenza per l’ultima trasferta di campionato. Il presidente è molto legato a Simone ma ci è rimasto male per il derby perso malamente sabato scorso e non ha preso benissimo anche il pari contro il Torino di Cairo, peraltro arrivato dopo una partita sfortunata giocata dai biancocelesti. Nel frattempo Inzaghi sta ascoltando altre proposte (Tottenham e forse Juve e Napoli) così come il club sta seguendo altri profili per non farsi trovare impreparato in caso di 23 mancato accordo con il tecnico che ha portato la Lazio in Europa per cinque stagioni consecutive. Un nome molto gradito a Formello, sia da Lotito, sia dal diesse Tare, è quello di Rino Gattuso che recentemente ha rifiutato il passaggio alla Fiorentina. Intanto da 48 ore in Portogallo si parla di divorzio tra un possibile Conceiçao e il Porto per tornare nella squadra che lo ha lanciato da giocatore nel grande calcio. Sarebbe la risposta portoghese a Mourinho, ma per ora è solo un’idea, nulla più. Senza dimenticare Sarri e la suggestione Mihajlovic che piace ne a molti tifosi. Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: