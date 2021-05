La Repubblica | “Ciro non si tocca” club, squadra, tifosi tutti con Immobile





Uno per tutti, tutti per Ciro. Società, compagni e tifosi hanno fatto qua drato intorno a Immobile, aggredi to verbalmente da Cairo negli spo gliatoi dopo Lazio-Torino. L’accusa? Aver giocato «con il sangue agli occhi», come ha riportato il centravanti che, scosso dell’episodio, lo ha denunciato subito sui social. Un post partita già elettrico, per una vicenda iniziata il 1° novembre e ancora destinata a durare, è diventato in candescente. E i tifosi, già da mesi infuriati con Cairo per il trattamento riservato alla Lazio, sono esplosi. <<Ciro non si tocca», «sempre al fian co del nostro re», «sei superiore, non ti abbassare al loro livello», i commenti più ricorrenti. «Sei un uomo!», il messaggio di Acerbi. Queste le parole di Luis Alberto: «Grande giocatore ma ancora prima grande uomo. Nessuno può dubitare di te». Forte la presa di posizione della so cietà di Lotito, da un paio d’anni nemico di Cairo. Prima per bocca del ds Tare: <<Ciro non è solo il re del gol, ma anche il re dei valori». E poi con un comunicato ufficiale, firmato dal portavoce Rao: «All’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mon do dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Tuteleremo Ciro e la società in tutte le sedi, legali e sportive, dalle accuse infa manti che rispediamo al mittente». Domenica Immobile giocherà l’ul tima di campionato contro il Sassuolo, prima di raggiungere il ritiro del la Nazionale a inizio settimana. Quando Lotito incontrerà Inzaghi per decidere se rinnovargli il contratto o chiudere il ciclo: il presidente non è più convintissimo ed è tentato da Rino Gattuso. In attesa di novità, l’allenatore del Napoli – in sca denza di contratto – ha preso tempo con la Fiorentina. Se la giocheranno loro due, la panchina biancoceleste. La Repubblica/Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

