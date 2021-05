La Top 50 allenatori di quest’anno: ecco la posizione di mister Inzaghi





La rivista inglese Four Four Two ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori per l’annata 2020-21. Sul podio Antonio Conte, Simeone e Guardiola. Oltre al tecnico nerazzurro sono presenti altri allenatori della Serie A, tra cui Simone Inzaghi: il mister biancoceleste occupa la posizione numero 28. Inseriti in lista anche Gasperini, Pioli, Gattuso e De Zerbi. Assente dalla top 50 Andrea Pirlo.

