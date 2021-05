Mercato Lazio, Simy parla del futuro: “Qui mi sento a casa, vedremo a fine stagione”





Il nome di Nwankwo Simy è stato accostato negli ultimi giorni a quello della Lazio. L’attaccante nigeriano ha parlato a Fanpage.it del suo futuro in chiave mercato. Ecco le sue parole: “Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale e un effetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti. Vedremo cosa succederà: a fine stagione vedremo, se arriveranno offerte le valuterò con il mio procuratore, la mia famiglia, ma anche con la società. Decideremo cosa sia meglio per tutti, tutti insieme“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: