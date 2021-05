Olimpiadi Tokyo 2020, ecco chi sono i portabandiera dell’Italia





A luglio, avranno inizio le Olimpiadi di Tokyo 2020, non disputate lo scorso anno causa Covid e rimandate all’estate 2021. Nella giornata odierna sono stati comunicati i portabandiera per l’Italia a Tokyo. Saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice al volo Jessica Rossi, coloro che rappresenteranno la nazione: il primo, è un ciclista professionista che corre per la Cofidis ed al momento è impegnato nel Giro d’Italia in cui ha raccolto due terzi posti. È il primo ciclista ad essere scelto come alfiere. La seconda invece, è una tiratrice emiliana delle Fiamme Oro, con alle spalle una vittoria nel Trap a Londra a soli 20 anni. Dopo i mondiali vinti nel 2009, è stata altre due volte campionessa mondiale (2013 e 2017).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: